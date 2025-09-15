Хамзату Чимаеву в Грузии подарили Ferrari 296 GTB

В Сети распространилось видео, на котором 31-летний непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг), представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев прибыл в Грузию чтобы навестить своих друзей, одним из которых является грузинский боец Гурам Кутателадзе.

На одном из видеороликов также представлен момент, в который друзья Чимаева делают ему роскошный подарок — спортивный автомобиль Ferrari 296 GTB.

Уроженец Чеченской Республики Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.

Чимаев является 16-м бойцом в истории североамериканской лиги, которому удалось стать чемпионом, не имея ни одного поражения на профессиональном уровне. В своём рекорде Хамзат имеет 15 побед, из которых 12 были одержаны досрочно.