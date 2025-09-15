Скидки
«Будет интересно, но я не поддерживаю». Дрозд — о потенциальном бое Бивола и Кроуфорда

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд высказался о потенциальном бое между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом и бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе россиянином Дмитрием Биволом.

«Кроуфорд меньше Бивола. Учитывая современные тенденции, если идти за наследием, говорить о суперогромном чеке и невероятном поединке в рамках спорта, об этом можно говорить. Но я не вижу пересечений между Кроуфордом и Биволом в силу разных весовых категорий. Два крутейших боксёра. Потенциально можно об этом говорить. Нужно ли бросать Кроуфорду вызов – не думаю. Лично ему это делать не нужно. Всё, что он хотел, на сегодняшний день доказал. Я не поддерживаю. Но будет интересно, если встреча состоится», – приводит слова Дрозда MMA Metaratings.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Дмитрий Бивол разделил ринг с соотечественником Артуром Бетербиевым. Для боксёров это был реванш. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113). После этой победы Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
