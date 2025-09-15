Шон О'Мэлли отреагировал на слухи о том, что проведёт бой с Сонг Ядонгом на UFC 323

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли отреагировал на слухи о том, что проведёт бой с китайским бойцом Сонг Ядонгом в декабре на UFC 323.

«Не знаю, для чего это делается. С моей стороны не было ничего официального. Я не общался с UFC…

Хотя Сонг кажется отличным следующим соперником. В этом есть смысл… Мне нравится эта идея», — сказал О'Мэлли в своём подкасте TimboSugaShow.

Шон О’Мэлли (18-3) последний раз выходил в октагон в июне и уступил Мерабу Двалишвили удушающим приёмом в третьем раунде. Ядонг (22-8-1) в феврале победил бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо по решению судей.

Турнир UFC 323 станет одним из ключевых событий конца года для легчайшего дивизиона.