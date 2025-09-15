Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шон О'Мэлли отреагировал на слухи о том, что проведёт бой с Сонг Ядонгом на UFC 323

Шон О'Мэлли отреагировал на слухи о том, что проведёт бой с Сонг Ядонгом на UFC 323
Комментарии

Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли отреагировал на слухи о том, что проведёт бой с китайским бойцом Сонг Ядонгом в декабре на UFC 323.

«Не знаю, для чего это делается. С моей стороны не было ничего официального. Я не общался с UFC…

Хотя Сонг кажется отличным следующим соперником. В этом есть смысл… Мне нравится эта идея», — сказал О'Мэлли в своём подкасте TimboSugaShow.

Шон О’Мэлли (18-3) последний раз выходил в октагон в июне и уступил Мерабу Двалишвили удушающим приёмом в третьем раунде. Ядонг (22-8-1) в феврале победил бывшего чемпиона UFC Генри Сехудо по решению судей.

Турнир UFC 323 станет одним из ключевых событий конца года для легчайшего дивизиона.

Материалы по теме
Поединок Шона О’Мэлли и Сонг Ядонга разрабатывается для UFC 323 в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android