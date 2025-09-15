Кайо Борральо выразил готовность выйти на замену Шаре Буллетту в бою с Пауло Костой

Боец UFC Кайо Борральо опубликовал пост в социальных сетях, в котором выразил готовность выйти на замену травмировавшемуся россиянину Шарабутдину Магомедову, более известному как Шара Буллет, в бою с бывшим претендентом на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразильцем Пауло Костой на UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Ранее последний сообщил, что UFC позвонила ему и предложила провести пятираундовый бой с бойцом из топ-5, однако один из потенциальных соперников отказался драться три раунда вместо пяти.

«Я слышал, что кое-кто травмировался. Просто позвони мне, и я в деле! Пять раундов, конечно, потому что я не сучка, как кое-кто, кто сказал, что хочет только три», — написал Борральо.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 сентября, Кайо Борральо встречался с Нассурдином Имавовым в главном бою турнира UFC Fight Night 258. Поединок завершился победой Имавова единогласным решением судей. Для Борральо этот результат стал первым поражением в UFC.