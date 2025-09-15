Скидки
Теренс Кроуфорд поднялся на первое место в рейтинге лучших боксёров по версии The Ring

Теренс Кроуфорд поднялся на первое место в рейтинге лучших боксёров по версии The Ring
37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг лучших боксёров по версии журнала The Ring вне зависимости от весовых категорий после победы над звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в титульном бою 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Напомним, поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.

Для американца это был первый поединок во втором среднем весе, и он установил исторический рекорд — никто до Теренса в современной истории бокса ещё не становился абсолютным чемпионом в трёх дивизионах среди мужчин.

