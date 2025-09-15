Реслинг-звезда Вакер: надеюсь, WWE и UFC смогут сделать какое-то совместное мероприятие

32-летняя рестлерша Стефани Вакер, выступающая в World Wrestling Entertaiment (WWE) и являющаяся бывшей чемпионкой бренда NXT, высказалась о возможном совместном турнире с UFC.

«Я люблю UFC. Мне нравится тренироваться в Мексике в тренировочном центре UFC с моим хорошим другом, так что я большой поклонник UFC и надеюсь, что однажды мы [WWE] сможем что-то сделать вместе… Мой друг, Игнасио Бахамондес, очень известен в Чили. Он мой лучший друг, и, что очень важно, он понимает меня и наш спорт, как я прекрасно понимаю смешанные единоборства. Так что да, я надеюсь, что однажды мы сможем сделать что-нибудь вместе», — сказал Вакер в интервью Sports Illustrated.