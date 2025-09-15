Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Реслинг-звезда Вакер: надеюсь, WWE и UFC смогут сделать какое-то совместное мероприятие

Реслинг-звезда Вакер: надеюсь, WWE и UFC смогут сделать какое-то совместное мероприятие
Комментарии

32-летняя рестлерша Стефани Вакер, выступающая в World Wrestling Entertaiment (WWE) и являющаяся бывшей чемпионкой бренда NXT, высказалась о возможном совместном турнире с UFC.

«Я люблю UFC. Мне нравится тренироваться в Мексике в тренировочном центре UFC с моим хорошим другом, так что я большой поклонник UFC и надеюсь, что однажды мы [WWE] сможем что-то сделать вместе… Мой друг, Игнасио Бахамондес, очень известен в Чили. Он мой лучший друг, и, что очень важно, он понимает меня и наш спорт, как я прекрасно понимаю смешанные единоборства. Так что да, я надеюсь, что однажды мы сможем сделать что-нибудь вместе», — сказал Вакер в интервью Sports Illustrated.

Материалы по теме
Звезда WNBA рассказала, что её пригласили пройти отбор в промоушен WWE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android