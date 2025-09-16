«Даже не сравнивайте его с Конором». Кроуфорд пренебрежительно высказался о Топурии

37-летний непобеждённый американский боксёр-профессионал и абсолютный чемпион в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд высказался о намерении непобеждённого чемпиона UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) Илии Топурии перейти в бокс и провести бой с ним.

«Я даже не знал, кто это. Он не Конор Макгрегор. Даже не сравнивайте его с Конором. Я никогда не видел его боёв. Давайте будем реалистами», — сказал Кроуфорд в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, 14 сентября в Лас-Вегасе (США) Кроуфорд добился победы над звёздным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112; 115-113; 115-113), благодаря чему он стал абсолютным чемпионом мира.