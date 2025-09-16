Скидки
Экс-чемпионка WWE высказалась о рестлерах в UFC

Звёздная рестлерша и бывшая чемпионка World Wrestling Entertainment (WWE) Бьянка Белэр высказалась о возможном участии в поединке промоушена UFC.

«Выступить в UFC? Я очень уважаю этот вид спорта. Я думаю, что мы уже видели переход бойцов UFC в WWE. Мы видели СМ Панка в UFC. Я думаю, что я очень счастлива и мне комфортно быть в WWE. Если бы я когда-нибудь сделала это, то гарантированно очень усердно тренировалась бы. Я знаю, что это не то место, куда ты можешь просто прийти и думать, что добьёшься успеха. Но моя жизнь научила меня никогда не говорить «никогда», но я точно сейчас знаю, что моя мама была бы очень напугана, если бы я когда-нибудь вышла в октагон», — приводит слова Белэр издание Sports Illustrated.

