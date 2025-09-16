Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энтони Эрнандес снялся с главного боя с де Риддером в Ванкувере

Энтони Эрнандес снялся с главного боя с де Риддером в Ванкувере
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC американец Энтони Эрнандес снялся с главного боя турнира UFC в Канаде с пятым номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) нидерландцем Ренье де Риддером. Об этом сообщает официальный аккаунт UFC Canada в социальной сети Х.

В заявлении лиги говорится, что Эрнандес получил травму, из-за чего не сможет выйти в октагон. Вместо него с де Риддером встретится другой американский боец — 29-летний Брендан Аллен.

Ранее де Риддер заявил, что после этого боя готов провести поединок с непобеждённым 31-летним обладателем титула UFC в категории до 84 кг чеченцем Хамзатом Чимаевым на турнире UFC 321, который состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, турнир UFC Fight Night 262 в Ванкувере пройдёт в ночь на 19 октября.

Материалы по теме
«Я заснул. Что-нибудь важное пропустил?» Ренье де Риддер — о бое Имавов — Борральо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android