Бой Кроуфорд — Канело установил рекорд просмотров среди титульных поединков в XXI веке

Бой за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Теренсом Кроуфордом и Саулем Альваресом собрал рекордную для трансляций поединков такого уровня телеаудиторию. Об этом сообщает пресс‑служба стримингового сервиса Netflix в соцсети X.

По информации источника, официальный вещатель поединка привлёк свыше 41 млн зрителей по всему миру: в прямом эфире бой посмотрели более 20 млн человек. По версии сервиса это самый просматриваемый мужской чемпионский поединок XXI века.

Ранее женский титульный поединок Кэти Тэйлор — Аманда Серрано в ноябре 2024 года привлёк 74 млн зрителей, а бой блогера Джейка Пола с Майком Тайсоном, где не разыгрывались пояса, посмотрели около 108 млн человек.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября в Лас‑Вегасе (США) Кроуфорд единогласным решением судей победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Он — первый боксёр в истории, ставший абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях.

На профессиональном счету американца теперь 42 победы и нет поражений. Альварес одержал 63 победы, потерпел три поражения и дважды завершал поединки вничью. До встречи с Кроуфордом мексиканец проигрывал лишь Флойду Мейвезеру и Дмитрию Биволу.

Самый юный чемпион по боксу: