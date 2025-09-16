Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Оторвёт ему руку». Дана Уайт заявил, что Леброн продержится в клетке с Хабибом 10 секунд

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт ответил на вопрос, сколько каждый из спортсменов продержится на ринге с 36-летним членом Зала славы UFC, а также бывшим обладателем титула UFC в лёгкой весовой категории россиянином Хабибом Нурмагомедовым в расцвете сил.

Журналист: Дрэймонд Грин?

Уайт: Недолго. Не знаю. 10 секунд.

Журналист: Леброн Джеймс?

Уайт: 10 секунд. Он его поймает и задушит или оторвёт ему руку.

Журналист: IShowSpeed (известный блогер)?

Уайт: Интересно. Потому что он очень атлетичный и талантливый парень, но ненадолго.

Журналист: И последний бой с Джейком Полом?

Уайт: Я бы дал Джейку 25 секунд.

Журналист: Пол лучше Леброна?

Уайт: Джейк хотя бы дерётся, но недолго, — сказал Уайт в видео, опубликованном порталом Overtime в соцсети X.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 254, россиянин досрочно победил американца Джастина Гэтжи.

