Сергей Ковалёв прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Сергей Ковалёв прокомментировал победу Кроуфорда над Канело
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Бой смотрел и получил огромное удовольствие от просмотра и результата. Канело во второй раз промахнулся с соперником, первый был Дима Бивол. Кроуфорд — это боксёр совсем другого эшелона, нежели Канело.

Я примерно так и представлял результат, но немного переживал за Кроуфорда, что он будет таким же медленным, как был с Мадримовым. Но, к моему большому удивлению, он адаптировался и прижился в этом весе, что безупречно и продемонстрировал в бою против рыжего. Одним словом: «Красава!» — приводит слова Ковалёва издание Betonmobile.

