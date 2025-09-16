Сергей Ковалёв прокомментировал победу Кроуфорда над Канело

Трёхкратный чемпион мира россиянин Сергей Ковалёв прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бой смотрел и получил огромное удовольствие от просмотра и результата. Канело во второй раз промахнулся с соперником, первый был Дима Бивол. Кроуфорд — это боксёр совсем другого эшелона, нежели Канело.

Я примерно так и представлял результат, но немного переживал за Кроуфорда, что он будет таким же медленным, как был с Мадримовым. Но, к моему большому удивлению, он адаптировался и прижился в этом весе, что безупречно и продемонстрировал в бою против рыжего. Одним словом: «Красава!» — приводит слова Ковалёва издание Betonmobile.