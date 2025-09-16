Канело: я перепробовал всё, но не смог просчитать стиль Кроуфорда

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался о поражении в бою с американцем Теренсом Кроуфордом.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Мы понимали, что Кроуфорд – великолепный боец. Я делал то, что должен был. Я перепробовал всё, я действительно пытался, но он заслуживает всех похвал. Я показал лучшее, но не просчитал стиль. Что доставило мне трудности? Всё. У него есть всё», — сказал Альварес на пресс-конференции.

