Бокс/ММА

Канело: я перепробовал всё, но не смог просчитать стиль Кроуфорда

Комментарии

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес высказался о поражении в бою с американцем Теренсом Кроуфордом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Мы понимали, что Кроуфорд – великолепный боец. Я делал то, что должен был. Я перепробовал всё, я действительно пытался, но он заслуживает всех похвал. Я показал лучшее, но не просчитал стиль. Что доставило мне трудности? Всё. У него есть всё», — сказал Альварес на пресс-конференции.

Комментарии
