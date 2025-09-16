Скидки
Мэнни Пакьяо прокомментировал смерть Рикки Хаттона

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо прокомментировал смерть бывшего соперника британца Рикки Хаттона, скончавшегося в возрасте 46 лет.

«Я глубоко опечален новостью о смерти Рикки Хаттона. Он был не только великолепным бойцом в ринге, но и храбрым и добрым человеком. Мы разделили незабываемые моменты в истории бокса, и я всегда буду чтить его уважительное отношение и прямоту.

Рикки храбро сражался не только в ринге, но и в жизни. Мы рады быть частью его замечательного пути. Мои молитвы и глубочайшие соболезнования семье Хаттона и всем его близким. Да укрепит и утешит вас Господь в это тяжёлое время. Покойся с миром», — написал Пакьяо в социальной сети X (ранее Twitter).

