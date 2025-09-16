«Вот что меня расстроило». Альварес объяснил, что помешало ему победить Кроуфорда
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях мексиканец Сауль Альварес, комментируя поражение в бою с американцем Теренсом Кроуфордом, высказался о том, что расстроило его в выступлении.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Порой вы пытаетесь, но тело не делает этого. Вот что меня расстроило. Возможно, я и мог просчитать Кроуфорда, но моё тело не слушалось. Я пытался. И это нужно принять. Вот и всё», — сказал Альварес на пресс-конференции.
Напомним, поединок Альварес — Кроуфорд состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).
Кроуфорд — лучший боксёр мира. Как он к этому пришёл?
