Мовсар Евлоев вызвал на реванш Диего Лопеса

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев заявил о готовности провести реванш с бразильцем Диего Лопесом.

«Поздравляю, Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мёрфи. Неважно, кто из этих двух парней», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

