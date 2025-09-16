Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев вызвал на реванш Диего Лопеса

Мовсар Евлоев вызвал на реванш Диего Лопеса
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев заявил о готовности провести реванш с бразильцем Диего Лопесом.

«Поздравляю, Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мёрфи. Неважно, кто из этих двух парней», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.

Материалы по теме
«Жду имя и дату». Мовсар Евлоев сообщил, что выздоровел и готов принять бой

Мовсар Евлоев показал упражнение на гимнастических кольцах

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android