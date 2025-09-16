«Абсолютная легенда». Пэдди Пимблетт высказался о смерти Рикки Хаттона

Звёздный британский боец UFC Пэдди Пимблетт прокомментировал смерть соотечественника и боксёра Рикки Хаттона, скончавшегося в возрасте 46 лет.

«Покойся с миром, Рикки Хаттон. Абсолютная легенда боёв, один из лучших из Манчестера, сражавшийся с величайшими боксёрами своего поколения. Не знаю, что произошло, но я соболезную семье Хаттона в связи с утратой», — написал Пимблетт в социальных сетях.

Рикки Хаттон дебютировал как профессионал в 1997 году и завершил карьеру в 2012-м. Становился чемпионом мира в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах. Всего на его счету 45 побед (32 – нокаутом) и три поражения.