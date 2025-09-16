Скидки
Евлоев: сейчас я единственный, кто может побить Волкановски

Евлоев: сейчас я единственный, кто может побить Волкановски
Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев в очередной раз заявил о готовности сразиться с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Я единственный парень, кто может побить Волкановски сейчас. Но если мне придётся подраться с Лероном или Диего, я сделаю это.

Я легко побил Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга. Никто ничего не заслуживает, если кто-то из них захочет снова со мной подраться, проблем не будет», — написал Евлоев в социальной сети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации девять побед.

Мовсар Евлоев вызвал на реванш Диего Лопеса
