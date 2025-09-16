«Приятно удивил». Тренер по борьбе из Дагестана оценил навыки Армана Царукяна

Старший тренер сборной Дагестана по вольной борьбе Махмуд Магомедов высказался о тренировках российского бойца UFC Армана Царукяна с национальной командой.

«Честно сказать, Арман Царукян очень приятно меня удивил своими навыками борьбы. Из таких позиций он выходил. Единственное, у него были мелкие тактические ошибки. Просто не знал, где ногу оттянуть или голову вытащить. Но функционально он выдерживал схватки. Хорошую борьбу показал», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

19 сентября в Москве Царукян проведёт схватку по правилам бразильского джиу-джитсу с бывшим чемпионом UFC американцем Бенсоном Хендерсоном.