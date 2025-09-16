Скидки
Эрнандес прокомментировал отказ от боя с де Риддером на турнире UFC в Канаде

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Энтони Эрнандес прокомментировал отказ от поединка с нидерландцем Ренье де Риддером, который должен был состояться 19 октября на турнире UFC Fight Night 262 в Ванкувере (Канада).

«К сожалению, я был вынужден отказаться от боя из-за травмы. Хочу извиниться перед UFC, де Риддером и всеми, кто с нетерпением ждал этого поединка. Также хочу поблагодарить Брендана Аллена за то, что он согласился выйти на замену, это очень важно для меня.

Сейчас я сосредоточен на выздоровлении, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо. Когда я вернусь, буду готов сделать заявление», – написал Эрнандес в социальных сетях.

