Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Григорий Дрозд оценил победу Кроуфорда над Канело

Григорий Дрозд оценил победу Кроуфорда над Канело
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд

«Кроуфорд мастерски выиграл свои эпизоды. Как ни крути, если сравнивать Теренса с Биволом, Дима заметно крупнее. Это было видно по поединку с Альваресом. Кроуфорд с Саулем был одинаковым. Сравнивать не стоит. Не было задачи нанести много джебов. Была задача победить. У Кроуфорда это получилось блестяще.

Мне понравился его настрой и то, как он справился с давлением, начал импровизировать в самых острых ситуациях, когда для этого практически нет времени и возможности. Но у него был настолько сильный ментальный настрой, что Теренс контролировал свои мысли и придумывал завораживающие вещи в момент опасности. Поэтому мне его бокс очень понравился», — приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Сергей Ковалёв прокомментировал победу Кроуфорда над Канело
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android