Григорий Дрозд оценил победу Кроуфорда над Канело

Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Кроуфорд мастерски выиграл свои эпизоды. Как ни крути, если сравнивать Теренса с Биволом, Дима заметно крупнее. Это было видно по поединку с Альваресом. Кроуфорд с Саулем был одинаковым. Сравнивать не стоит. Не было задачи нанести много джебов. Была задача победить. У Кроуфорда это получилось блестяще.

Мне понравился его настрой и то, как он справился с давлением, начал импровизировать в самых острых ситуациях, когда для этого практически нет времени и возможности. Но у него был настолько сильный ментальный настрой, что Теренс контролировал свои мысли и придумывал завораживающие вещи в момент опасности. Поэтому мне его бокс очень понравился», — приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.