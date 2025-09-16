Скидки
Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера

Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера
Комментарии

Чемпион мира в пяти весовых категориях американец Теренс Кроуфорд прокомментировал слова мексиканца Сауля Альвареса.

Напомним, ранее на пресс-конференции Альварес заявил, что Кроуфорд «намного лучше» Флойда Мейвезера.

«Это его мнение. Он был в ринге с обоими. Люди могут говорить всё, что хотят, но он был в ринге с нами. В одном бою он чувствовал себя наилучшим образом, а в другом у него была помеха, ограничение на регидратацию (восстановление после взвешивания. – Прим. «Чемпионата»), и он был моложе. Не знаю… Я не зацикливаюсь на этом, Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху. А я считаю, что являюсь лучшим в свою», — сказал Кроуфорд в подкасте Ариэля Хельвани.

