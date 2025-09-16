Скидки
«Ясно как день». Биспинг сказал, кто должен стать следующим соперником Волкановски

Экс-чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг считает, что непобеждённый британец Лерон Мёрфи должен стать следующим соперником действующего обладателя титула в полулёгком весе (до 65 кг) австралийца Алекса Волкановски.

«Если бы Жан Силва сделал нечто грандиозное, нокаутировал бы Диего Лопеса, заставил его сдаться, поймал его на приём или просто победил, то у него, возможно, появилась бы возможность сразиться с Волкановски раньше Лерона Мёрфи. Теперь же, как по мне, всё ясно как день – Лерон Мёрфи будет драться с Александром Волкановски», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

