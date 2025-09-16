Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Топурия резко ответил на пренебрежительные слова Теренса Кроуфорда

Чемпион UFC Топурия резко ответил на пренебрежительные слова Теренса Кроуфорда
Комментарии

Непобеждённый действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия отреагировал на пренебрежительные слова в свой адрес не имеющего поражений абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе американца Теренса Кроуфорда.

«Ты говоришь, что являешься поклонником ММА, но даже не знаешь, кто я… Что ж, интересно. Во время нашей первой встречи ты сказал мне: «Удачи тебе в предстоящем бою». Память тебя подводит… а скоро и подбородок.

Я буду представлять в поединке с тобой всё ММА-сообщество. Лучший боец ​​UFC вне зависимости от весовой категории в реальном бою против лучшего боксёра вне зависимости от весовой категории», – написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Даже не сравнивайте его с Конором». Кроуфорд пренебрежительно высказался о Топурии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android