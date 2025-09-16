Скидки
Бокс/ММА Новости

Хабиб включил россиянина в топ-3 своих любимых бойцов ММА

Хабиб включил россиянина в топ-3 своих любимых бойцов ММА
36-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своих любимых бойцов смешанных единоборств.

«Когда я рос, примерно в 16 лет, у меня было два, точнее, три любимых бойца ММА. Тогда они были на пике. Это был Фёдор [Емельяненко], Маурисио Руа и Жорж Сен-Пьер. Эти ребята были чемпионами UFC и Pride FC. Я вырос, смотря их бои. И когда познакомился с каждым из них лично, то для меня это были очень эмоциональные моменты», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Waheb.

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.

