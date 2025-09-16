Роман Копылов проведёт следующий поединок в UFC в Нью-Йорке. Назван соперник — инсайдер

15-й номер рейтинга UFC в среднем весе россиянин Роман Копылов проведёт следующий поединок в североамериканской лиге против представителя Бразилии Грегори Родригеса на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом сообщает авторитетный нидерландский инсайдер Марсель Дорфф на своей странице в социальной сети Х.

Копылову 33 года. На профессиональном уровне российский боец выступает с апреля 2016 года. В своём рекорде Роман имеет 14 побед, из которых 12 были одержаны досрочно, и четыре поражения.

Грегори также 33 года. В качестве профессионального бойца ММА бразилец выступает с сентября 2014 года. Родригес имеет 17 побед и шесть поражений.