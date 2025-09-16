Теренс Кроуфорд рассказал, почему вернул Канело Альваресу его титулы

37-летний новоиспечённый абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Теренс Кроуфорд объяснил, почему вернул именитому мексиканцу Саулю Альваресу, более известному как Канело, чемпионские пояса, которые ранее принадлежали ему, после поединка.

«Это его титулы. Я испытываю огромное уважение к Канело. Хотел быть тем, кто вернёт ему пояса. Не хотел, чтобы это сделал кто-то из моей команды», — приводит слова Кроуфорда аккаунт Championship Riunds в социальной сети Х.

Их бой состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей.