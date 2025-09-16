Макгрегор отреагировал на победу Кроуфорда в бою с Альваресом

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор отреагировал на победу 37-летнего непобеждённого соотечественника Теренса Кроуфорда в бою с 35-летним именитым мексиканцем Саулем Альваресом, более известным как Канело.

«Отлично сработано, Теренс», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Теренс и Сауль провели бой 14 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Их поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Кроуфорда единогласным решением судей. Таким образом, он стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг). Для Альвареса это поражение стало третьим на профессиональном уровне, а Теренс сохранил статус непобеждённого боксёра.