Александр Усик высказался об участии в футбольном благотворительном мачте в Португалии

38-летний непобеждённый абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался об участии в футбольном матче между сборными Легенд мира и Легенд Португалии. Команды играли на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

«Мы гордимся тем, что приняли участие в благотворительном футбольном матче вместе с мировыми легендами. Спорт — это очень мощный инструмент для того, чтобы сделать мир лучше», — написал Усик на своей странице в социальной сети.

Украинский спортсмен вышел на замену на 22-й минуте вместо шведского нападающего Хенрика Ларссона, а на 39-й минуте уступил место на поле французу Юрию Джоркаеффу.

Забитыми голами во встрече отметились защитник Пепе, полузащитник Луиш Фигу, а также форварды Элдер Поштига, Педро Паулета и Майкл Оуэн. Кроме того, в матче участвовали такие бывшие футболисты, как Рикарду Куарежма, Луиш Нани, Марек Гамшик и Петр Чех.

