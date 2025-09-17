Скидки
«Да, почему бы и нет?» 43-летний Геннадий Головкин намекнул на возвращение в ринг

«Да, почему бы и нет?» 43-летний Геннадий Головкин намекнул на возвращение в ринг
Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг), а ныне президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин намекнул на возможное возобновление карьеры профессионального боксёра.

«Возвращение в ринг? Да, почему бы и нет? Но когда это может произойти и с кем? Это тайна», — приводит слова Головкина портал BoxingScene.

Напомним, последний поединок Геннадий провёл в сентябре 2022 года. Тогда казахстанский боксёр проиграл единогласным решением именитому мексиканцу Саулю Альваресу, более известному как Канело. Для спортсменов это был третий поединок.

