«У него много ошибок. Можно спокойно рубить». Сергей Павлович — о реванше с Аспиналлом

Бывший претендент на временный пояс UFC в тяжёлом весе россиянин Сергей Павлович выразил уверенность, что может победить в реванше действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг англичанина Тома Аспиналла.

— Реванш с Аспиналлом — сценарий вполне реалистичный?

— Абсолютно.

— Что ты в этот раз по-другому сделаешь? Если это можно говорить на камеру.

— Да, без проблем. Полноценная подготовка. И всё. Он тоже человек, у него много ошибок. Спокойно можно сражаться, рубить, выигрывать. Никаких проблем нет.

— У тебя есть мысли: «А что, если не получится стать чемпионом?»

— Нет.

— Нет? А как ты думаешь о будущем?

— Буду чемпионом.

— Можешь об этом рассказать подробнее?

— Я расскажу предысторию. Первые диски UFC ко мне попали — я так загорелся этим. Всегда знал, что попаду в UFC. Тренировался, шёл к этому. После армии работал в охране с ребятами. Шли бои UFC, я говорил: «Ребята, посмотрите — я там буду». Как говорила моя учительница: «Если очень захотеть, можно в космос полететь». Я просто знаю это — и всё. Не просто сижу, а тружусь, тружусь, тружусь. У меня в голове есть эта установка — с божьей помощью мы к этому придём, — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Артема Сенаторова.

Напомним, в первом поединке, который состоялся в ноябре 2023 года на турнире UFC 295, Том победил Сергея нокаутом в первом раунде.