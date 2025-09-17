«В детстве все ровные были, без погонял». Павлович — о том, почему у него нет прозвища

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович объяснил, почему у него нет бойцовского прозвища.
— Почему у тебя нет бойцовского прозвища?
— У нас с детства это идёт. Все ровные пацаны были, без погонял. (Смеётся.) Всегда [обращались] по имени, с уважением. У меня это как-то осталось.
— В UFC не говорят, что по контракту нужно иметь прозвище?
— Нет-нет, можно просто имя и фамилию, — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Артема Сенаторова.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257, Сергей встретился с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и одержал победу единогласным решением судей.