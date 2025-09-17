Анонсирован следующий поединок Байсангура Сусуркаева в UFC

24-летний непобеждённый российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Байсангур Сусуркаев проведёт следующий бой против представителя США Эрика Макконико на турнире UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке. Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Байсангур дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в декабре 2019 года. К настоящему моменту он имеет в своём рекорде 10 побед, из которых девять были одержаны досрочно, и ни ни одного поражения.

Маккино, в свою очередь, записал на свой счёт 10 побед, три поражения, а один бой был признан ничьей.