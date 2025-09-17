Скидки
Бо Никал проведёт следующий бой в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке

Бо Никал проведёт следующий бой в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке
Американский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Бо Никал проведёт следующий поединок против представителя Бразилии Родолфо Виейры на турнире UFC 322, который состоится 15 ноября в Нью-Йорке (США). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, Бо 29 лет. На профессиональном уровне американский атлет выступает с июня 2022 года. В своём рекорде Никал имеет семь побед и одно поражение.

Родолфо, в свою очередь, 35 лет. В своём рекорде бразильский атлет имеет в своём рекорде 11 побед и три поражения. В качестве профессионала Виейра дебютировал в феврале 2017 года.

