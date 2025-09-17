Скидки
Бывшая жена Дмитрия Бивола рассказала об изменах боксёра во время брака

Бывшая жена Дмитрия Бивола рассказала об изменах боксёра во время брака
Екатерина Бивол, экс-супруга бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировала развод со спортсменом и рассказала о предательстве с его стороны.

«Было два предательства. Разумеется, там были измены, потому что он стал звездой. Хотя всегда считался семьянином. Меня не это задело. Я понимала, что брак рушится и я бы измену не простила, я бы сказала: «Ты гульнул — я гульну, поговорим после». Но потом год-два промучились и развелись», — сказала Екатерина Бивол в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Напомним, пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.

