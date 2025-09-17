Скидки
«Сейчас он платит 128 тыс.рублей, а нужно 516». Бывшая жена Бивола — об алиментах на детей

Комментарии

Екатерина Бивол, экс-супруга бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянина Дмитрия Бивола, высказалась о сумме алиментов, которые ей платит спортсмен на двоих детей.

«Есть закон в нашей стране, что уровень жизни детей при разводе падать не должен. Мой старший сын с трех лет играет в хоккей — его коньки стоят около 72 тысяч. Я ему их купила, но почему не Бивол? Почему мой сын, который играл в хоккей при отце, должен без отца теперь не играть?

Сейчас он платит 128 тысяч рублей в месяц. А нужно 516 тысяч рублей на обоих детей», — сказала Екатерина Бивол в эфире телепрограммы «Пусть говорят».

Напомним, пара развелась в 2023 году, у них двое общих сыновей.

