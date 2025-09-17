Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Они облажались». Роган раскритиковал Дану Уайта за создание Power Slap

«Они облажались». Роган раскритиковал Дану Уайта за создание Power Slap
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил недовольство решением президента UFC Даны Уайта создать Лигу по пощёчинам Power Slap.

«Они облажались, когда стали делать бои по пощёчинам. Я им всегда говорил: «Вам, ребята, стоит заняться кикбоксингом». Если вам нравятся смотреть на бои, который проходят только в стойке, то это не похоже на старые времена кикбоксинга, где было скучно. Нокауты просто сумасшедшие», — сказал Роган в эфире подкаста JRE Fight Companion.

Напомним, лига Power Slap была основана Даной Уайтом в 2022 года. К настоящему моменту под эгидой организации были проведены 11 турниров, в том числе за пределами США — в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Материалы по теме
Джо Роган отреагировал на организацию боя между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android