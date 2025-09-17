«Они облажались». Роган раскритиковал Дану Уайта за создание Power Slap

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган выразил недовольство решением президента UFC Даны Уайта создать Лигу по пощёчинам Power Slap.

«Они облажались, когда стали делать бои по пощёчинам. Я им всегда говорил: «Вам, ребята, стоит заняться кикбоксингом». Если вам нравятся смотреть на бои, который проходят только в стойке, то это не похоже на старые времена кикбоксинга, где было скучно. Нокауты просто сумасшедшие», — сказал Роган в эфире подкаста JRE Fight Companion.

Напомним, лига Power Slap была основана Даной Уайтом в 2022 года. К настоящему моменту под эгидой организации были проведены 11 турниров, в том числе за пределами США — в ОАЭ и Саудовской Аравии.