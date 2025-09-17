«Может, писателем стану». Павлович рассказал, что будет делать после карьеры в ММА

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры в ММА.

— Рано или поздно закончится твоя карьера бойца. Куда пойдёшь?

— Ой, такой интересный вопрос. Знаешь, не хочется загадывать. Жизнь — такая интересная штука, двери разные открываются. Может, через полгода писателем стану, может, мореплавателем. Сравнивая себя, когда подписал контракт с UFC, и сейчас, — на какие-то вещи стал по-другому смотреть. Мировоззрение меняется. Далеко смотреть пока нет смысла. Сегодня ты видишь что-то под одним светом, а завтра — под другим. И интересы могут поменяться, — сказал Павлович в интервью на YouTube-канале Артёма Сенаторова.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 августа в Шанхае (Китай) на турнире UFC Fight Night 257, Сергей встретился с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой и одержал победу единогласным решением судей.