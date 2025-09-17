Скидки
Дана Уайт поделился новыми подробностями организации турнира UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт поделился новыми подробностями подготовки турнира североамериканской организации в Белом доме.

«На Южной лужайке Белого дома будут присутствовать примерно 5 тыс. человек. Прямо рядом с Белым домом будет разбита огромная площадка, где 85 тыс. зрителей станут наблюдать за поединками на экранах. У нас будет сцена, где будем проводить концерты. По сути, мы собираемся захватить Вашингтон на неделю. И знаете, что самое чертовски крутое? Бойцы на поединок будут выходить из Овального кабинета в октагон.

В последний раз, когда я был в Белом доме, то поднялся на крышу Белого дома, и там были расставлены снайперы с винтовками 50-го калибра. Это довольно безумно. Но да, безопасность будет серьёзной проблемой, поскольку, в конце концов, задача Секретной службы — защищать президента, и я не знаю, как это будет работать, если люди будут, по сути, жить на лужайке перед Белым домом.

Мы собираемся возвести арку над октагоном, и над ним будет находиться освещение. Таким образом, задним планом станет сам Белый дом. А когда камеры переместятся, мы сможем увидеть монумент Вашингтону», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.

