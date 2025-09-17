Скидки
Ахмадалиев отреагировал на поражение в бою за звание абсолютного чемпиона с Иноуэ

Бывший объединенный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) узбекистанец Муроджон Ахмадалиев прокомментировал поражение в бою с японцем Наоей Иноуэ.

Напомним, поединок состоялся 14 сентября в Нагое (Япония) и завершился победой Иноуэ единогласным судейским решением.

«Уважаю его и его достижения. Он хороший боксёр, но я мог выступить лучше. Я мог выступить лучше, но не хватило времени. Хотел бы, чтобы его было больше», — приводит слова Ахмадалиева издание The Ring.

Муроджону Ахмадалиеву 30 лет. Представитель Узбекистана дебютировал как профессионал в 2018 году. Всего на его счету 14 побед и два поражения.

