Леннокс Льюис назвал свой счёт в бою Канело — Кроуфорд

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).

«Скажу, что Канело выиграл три раунда в этом бою. Меня и вправду поразило, как двигался Теренс Кроуфорд, не пропуская ударов и выбрасывая комбинации. Именно так и нужно было действовать. Он не пытался нокаутировать Канело, но он определённо выбрасывал много ударов и комбинаций», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

