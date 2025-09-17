Леннокс Льюис назвал свой счёт в бою Канело — Кроуфорд
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис прокомментировал победу американца Теренса Кроуфорда в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
Напомним, поединок бойцов состоялся 14 сентября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Кроуфорда единогласным судейским решением (116-112, 115-113, 115-113).
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд (W)
14 сентября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Сауль Альварес
Окончено
UD
Теренс Кроуфорд
«Скажу, что Канело выиграл три раунда в этом бою. Меня и вправду поразило, как двигался Теренс Кроуфорд, не пропуская ударов и выбрасывая комбинации. Именно так и нужно было действовать. Он не пытался нокаутировать Канело, но он определённо выбрасывал много ударов и комбинаций», — сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.
