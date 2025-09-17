Скидки
«Как дурачок прыгнул». Орловский вспомнил поражение в бою с Фёдором Емельяненко

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский вспомнил своё поражение в поединке с легендарным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

— Как тяжело было вообще принимать это поражение, поскольку весь бой ты выигрывал?
— До этого придурочного прыжка с коленом каждый мой удар доставал до цели, и Фёдор пятился, отходил к канатам. Потом, как дурачок, прыгнул. А почему я так сделал? До этого у меня был бой с двухметровым Беном Расселлом, которого я как раз коленом и уронил. Подумал, что умею всё, а оказалось, что нет. Вот и всё. Я сам себя наказал, — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».

Напомним, поединок между Фёдором и Андреем состоялся на турнире Affliction: Day of Reckoning, который прошёл 24 января 2009 года в Анахайме (США). Их бой стал главным событием вечера. Встреча завершилась победой Последнего императора нокаутом в первом раунде.

