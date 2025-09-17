Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шакур Стивенсон: больше не хочу видеть, как Кроуфорд дерётся

Шакур Стивенсон: больше не хочу видеть, как Кроуфорд дерётся
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон считает, что соотечественник Теренс Кроуфорд должен завершить профессиональную карьеру после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Больше не хочу видеть, как он дерётся. Из-за тренировочных лагерей и износа тела. Считаю, что он добился в спорте всего, чего можно было добиться. Что он ещё может сделать? Он заставил одного из лучших бойцов нашего поколения выглядеть посредственно.

Всё кончено. Он вложил много тяжёлого труда в своё тело и ремесло. Ничего не осталось. Трёхкратный абсолютный чемпион мира», — сказал Стивенсон в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
Кроуфорд отреагировал на слова Канело, заявившего, что американец лучше Мейвезера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android