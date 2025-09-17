Шакур Стивенсон: больше не хочу видеть, как Кроуфорд дерётся

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон считает, что соотечественник Теренс Кроуфорд должен завершить профессиональную карьеру после победы над мексиканцем Саулем Альваресом.

«Больше не хочу видеть, как он дерётся. Из-за тренировочных лагерей и износа тела. Считаю, что он добился в спорте всего, чего можно было добиться. Что он ещё может сделать? Он заставил одного из лучших бойцов нашего поколения выглядеть посредственно.

Всё кончено. Он вложил много тяжёлого труда в своё тело и ремесло. Ничего не осталось. Трёхкратный абсолютный чемпион мира», — сказал Стивенсон в подкасте Ариэля Хельвани.