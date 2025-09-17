Орловский: я должен был подраться с Кличко. Тогда в спаррингах по боксу давал тяжам бой

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский сообщил, что в 2009 году у него должен был состояться поединок по боксу с одним из братьев Кличко.

«Если вы помните, то я в тот момент подписал контракт с Оскаром де ла Хойей, с его промоутерской компанией Golden Boy. Идея была набить мне боксёрский рекорд, чтобы потом подраться за хорошие гонорары с Кличко, с одним из братьев. То, что сделал позже Макгрегор, выйдя против Мейвезера, и Джеймс Тони, проведя бой по правилам ММА с Рэнди Кутюром. Подобный [кросс-спортивный] бой мы должны были сделать ещё в 2009 году. И когда я тренировал свой бокс с Фредди Роучем, не могу сказать, что тогда бил тяжей в ринге, но я давал им бой и чувствовал себя напротив них великолепно», — сказал Орловский в интервью на YouTube-канале «Сторис с Эриком».