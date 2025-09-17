Хасим Рахман: Усик проиграет, если только задержится в боксе

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Хасим Рахман высказался о действующем абсолютном чемпионе дивизиона украинце Александре Усике (24-0, 15 KO).

«Не уверен, что кому-то из нынешних тяжеловесов по силам побить Усика. Он проиграет, только если задержится в боксе. Прямо сейчас в топ-10 нет никого, кто мог бы навязать ему конкуренцию», — сказал Рахман в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го — абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го — двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.