Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хасим Рахман: Усик проиграет, если только задержится в боксе

Хасим Рахман: Усик проиграет, если только задержится в боксе
Комментарии

Бывший объединенный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Хасим Рахман высказался о действующем абсолютном чемпионе дивизиона украинце Александре Усике (24-0, 15 KO).

«Не уверен, что кому-то из нынешних тяжеловесов по силам побить Усика. Он проиграет, только если задержится в боксе. Прямо сейчас в топ-10 нет никого, кто мог бы навязать ему конкуренцию», — сказал Рахман в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Александру Усику 38 лет. Украинец, золотой медалист Олимпиады — 2012, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В июле 2018-го стал абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), в мае 2024-го — абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе, в июле 2025-го — двукратным абсолютным чемпионом в супертяжёлом весе.

Материалы по теме
Григорий Дрозд: не поставил бы Усика в ряд с Льюисом, Форманом и Майком Тайсоном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android