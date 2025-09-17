«Мы на связи». Уайт подтвердил, что Макгрегор намерен драться на турнире UFC в Белом доме

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что 37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор серьёзно сообщил ему о желании драться на турнире лиге в Белом доме, который должен состояться в июне 2026 года.

«Люди говорят всякую чушь про Конора. Я скажу вам следующее: мы с ним были в чёртовых окопах. Макгрегор — тот парень, который дрался, будучи травмированным. Он буквально готов сразиться с любым.

Мы с ним постоянно на связи, и он сказал: «Я абсолютно серьёзно хочу этого [участвовать в турнире UFC в Белом доме]. Тренируюсь и уже нахожусь в пуле тестирования». Посмотрим, нам ещё многое предстоит сделать. До февраля, когда мы начнём собирать кард турнира UFC в Белом доме, ещё далеко», — приводит слова Уайта портал Sportskeeda.