Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Двукратный чемпион Европы по боксу скончался на 85-м году жизни

Двукратный чемпион Европы по боксу скончался на 85-м году жизни
Аудио-версия:

Двукратный чемпион Европы по боксу, а также четырёхкратный чемпион СССР и руководитель Федерации профессионального бокса России Виктор Агеев скончался на 85‑м году жизни. Об этом информирует пресс-служба Федерации.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксёрской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем неизменно отзывались о нём с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Память о нём навсегда останется с нами», — сказано в пресс-релизе.

Агеев выиграл золотые медали чемпионатов Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. С 1992 по 2017 год он возглавлял Федерацию профессионального бокса России.

Материалы по теме
Почему так рано? Легендарный боксёр Рикки Хаттон умер в 46 лет
Почему так рано? Легендарный боксёр Рикки Хаттон умер в 46 лет
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android