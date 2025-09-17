Двукратный чемпион Европы по боксу скончался на 85-м году жизни

Двукратный чемпион Европы по боксу, а также четырёхкратный чемпион СССР и руководитель Федерации профессионального бокса России Виктор Агеев скончался на 85‑м году жизни. Об этом информирует пресс-служба Федерации.

«Уход Виктора Петровича — большая утрата для всей боксёрской семьи. Глубоко порядочный, фанатично преданный своему виду спорта — все, кто был знаком с Виктором Петровичем неизменно отзывались о нём с огромным уважением. Тяжело и горько осознавать, что его больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Память о нём навсегда останется с нами», — сказано в пресс-релизе.

Агеев выиграл золотые медали чемпионатов Европы в 1965 и 1967 годах в весовой категории до 71 кг. С 1992 по 2017 год он возглавлял Федерацию профессионального бокса России.