Тренер из США назвал боксёра, который мог бы побить Кроуфорда. Это не Бивол

Тренер из США назвал боксёра, который мог бы побить Кроуфорда. Это не Бивол
Авторитетный американский тренер по боксу Стивен Эдвардс рассказал, что считает непобеждённого обладателя титула WBC в полутяжёлом весе Дэвида Бенавидеса единственным боксёром, который мог бы побить абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда в категории до 76,2 кг.

«Во втором среднем весе, возможно, Дэвид Бенавидес создал бы проблемы Теренсу. Это был бы тяжёлый поединок для него. Даже не знаю, сумеет ли Теренс его победить, учитывая, в частности, спуск Дэвида ради этого боя из полутяжёлого веса. Он молодой, более габаритный, у него есть мощь, а также неослабевающий прессинг на протяжении всего боя. Бенавидес не уступил бы ему и не был бы утомлён так, как Канело в конце их встречи. В поединке между Кроуфордом и Бенавидесом слишком многое было бы на стороне Дэвида: рост, размах рук, скорость. Многие преимущества Теренса, которые у него были в бою с Саулем, не сработали бы в поединке с Дэвидом.

Верю, что Бенавидес сможет согнать до 76,2 кг для боя с Кроуфордом, если ему предложат достаточно денег, чтобы пойти на такие жертвы. Единственное, что может помешать проведению боя, — это Кроуфорд. Он не хочет этого и уже сказал, что считает Бенавидеса слишком крупным парнем», — приводит слова Эдвардса портал Boxing247.

