Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фёдор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере

Фёдор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере
Комментарии

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал, что считает победу в бою с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который состоялся 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow, самой важной в своей карьере.

«Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Ещё сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное — не отчаиваться, а всегда идти вперёд», — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.

Материалы по теме
«Как дурачок прыгнул». Орловский вспомнил поражение в бою с Фёдором Емельяненко
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android