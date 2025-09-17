Фёдор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере

48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко рассказал, что считает победу в бою с бразильцем Антониу Родригу Ногейрой, который состоялся 16 марта 2003 года на турнире PRIDE 25: Body Blow, самой важной в своей карьере.

«Победа над Антонио Родриго Ногейрой в 2003 году. Я знал, что это сильнейший соперник. Слава богу, победил и стал номером один по рейтингам в мире. Ещё сложным был бой с Мирко Филиповичем. Но на самом деле тяжелее всего не бой, а подготовка: тренировки выжимают досуха, последние недели — это борьба не только физическая, но и духовная. И психологически бывает тяжело. Главное — не отчаиваться, а всегда идти вперёд», — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.