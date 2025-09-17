Скидки
Фёдор Емельяненко ответил, как относится к выходу атлетов под нейтральными флагами

Фёдор Емельяненко ответил, как относится к выходу атлетов под нейтральными флагами
48-летний бывший обладатель чемпионского титула Pride FC в тяжёлом весе легендарный россиянин Фёдор Емельяненко поделился мнением насчёт решения атлетов участвовать в соревнованиях под нейтральными флагами.

– На ринг вы выходили с флагом России. Сегодня некоторые спортсмены выходят на соревнования под нейтральным. Как вы к этому относитесь?
– Патриотизм не должен быть в словах, он должен быть в сердце. Я с детства хотел представлять свой город, область, страну. Но осуждать других не берусь – это личный выбор каждого. Спортсмены всю жизнь отдают спорту, и когда им предлагают выходить под нейтральным флагом – это уже вопрос не к ним, а к властям. Я считаю, нужно поддерживать своих спортсменов, не доводить до такого, — приводит слова Емельяненко портал oskol.city.

Фёдор Емельяненко назвал самую значимую победу в своей карьере
